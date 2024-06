Giri e rigiri fra Fiorentina e Monza: ecco chi sarà l'allenatore dei brianzoli

Alessandro Nesta è virtualmente il nuovo tecnico del Monza. I brianzoli hanno scelto l'ex tecnico della Reggiana come successore di Raffaele Palladino.

E Baroni?

Si parla di un accordo annuale con opzione per un'altra stagione in caso di salvezza. Nelle prossime ore è previsto l'annuncio. Niente da fare per Marco Baroni, finito nei radar della Lazio.

Nesta (ri)trova la Serie A, Bianco invece?

Fiorentina e Monza, dunque, continuano ad incrociarsi in questi primi giorni di mercato. Galliani, infatti, ha scelto l'ex tecnico di Alessandro Bianco per continuare a far bene nel massimo campionato.