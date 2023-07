Ecco Infantino, giovane ma ‘navigato’. Un profilo promettente e duttile per la Fiorentina. VIDEO

La Fiorentina piazza il colpo a sorpresa e chiude per Gino Infantino, duttile centrocampista classe 2003 del Rosario Central. Anche la società viola ha confermato a Fiorentinanews.com l’imminente arrivo in maglia viola del calciatore nato proprio a Rosario e cresciuto nel vivaio delle Canallas. Le prime presenze di Infantino con i gialloblu risalgono al 2020, quando il giocatore aveva appena 17 anni, risultando il primo 2003 a segnare in Primera Division argentina.

Infantino è un calciatore molto versatile, di piede mancino, dotato di ottima tecnica e capace di ricoprire più posizioni. Il giovane argentino nasce come esterno di un 4-3-3 o di un 4-2-3-1, ma può agire anche in tanti ruoli sulla linea mediana. Il giovane del Rosario Central spesso ha giocato anche da centrocampista centrale e da trequartista. Giocatore rapidissimo, bravo a sterzare e dotato di ottimo dribbling, non altissimo: misura circa 1 metro e 75 centimetri, ma ben strutturato muscolarmente.

Al Mondiale Under 20 di fine maggio scorso, a cui ha preso preso parte con l’Argentina, Infantino ha giocato da mezzala, segnando una rete e indossando pure la fascia da capitano. Ormai da 3 stagioni il giocatore milita stabilmente tra le fila del Rosario Central.

Un elemento promettente, dotato del passaporto comunitario ed in scadenza nell’inverno del 2024, situazione che ha permesso alla Fiorentina di completare l’operazione per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Infantino è un giocatore che può stupire ma forse più per il domani che per l’oggi, un profilo senza dubbio di prospettiva.

Ecco ora un video per dare un’idea delle caratteristiche del giovane giocatore argentino classe 2003: