Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Parma, la Fiorentina ha presentato anche la lista ufficiale dei numeri di maglia per la stagione 2024/25. Spicca subito il fatto che la numero 10 sia rimasta a Nico Gonzalez, ma ci vuole poco a capire che si tratta di una soluzione temporanea. L'argentino, neanche convocato per la sfida di domani, lascerà Firenze e quindi anche il suo numero.

In attesa che Gudmundsson venga ufficializzato e che si scopra anche il suo numero di maglia, sono da segnalare alcune novità. Ranieri prende il 6, Amrabat il 4, Mandragora l'8. Per quanto riguarda i nuovi acquisti De Gea deve accontentarsi del 43, visto che Terracciano non ha voluto rinunciare al classico 1. Maglia numero 5 per Pongracic, 20 per Kean, 23 per Colpani e 24 per Richardson. Di seguito la lista completa: