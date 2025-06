Fagioli e poi pochi punti fermi a centrocampo: Mandragora il più in bilico per colpa del contratto e poi riflessioni su Ndour e Richardson

Ad oggi l'unico punto fermo del prossimo centrocampo della Fiorentina si chiama Nicolò Fagioli, per il quale è scattato il riscatto obbligatorio del cartellino, a cui dovrebbe aggiungersi nelle prossime ore Fazzini. Poi tra prestiti non riscattati e status non solidi ce n'è per tutti i gusti: a partire da Mandragora, uno dei punti fermi del finale di stagione ma con un contratto in scadenza tra dodici mesi. Situazione delicata, come conferma La Gazzetta dello Sport, perché la stagione senza il rinnovo (o una cessione) non la si può avviare. In seconda battuta arrivano anche i vari Richardson e Ndour, che hanno dimostrato poco per poter essere ritenuti all'altezza: su di loro andranno fatte valutazioni più approfondite.