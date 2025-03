Ottime possibilità di riscatto per Cataldi e Folorunsho, tutto aperto per Adli. Gudmundsson costa, ma la Fiorentina...

La Gazzetta dello Sport analizza quelli che sono i giocatori in bilico in casa Fiorentina per quanto riguarda i riscatti, che valgono in tutto quasi 90 milioni di euro. Scrive la rosea che ci sono buone possibilità di permanenza in viola per Danilo Cataldi, per il quale basteranno 4 milioni da versare nelle casse della Lazio.

Folorunsho sì, Adli dipende

Cifre diverse ma possibilità simili per Michael Folorunsho, arrivato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto con condizioni facili da raggiungere e il prezzo fissato a 8 milioni più 1 di bonus. Sempre per il centrocampo è tutto aperto con il Milan per Yacine Adli, per il quale servirebbero 10,5 milioni di euro oltre ai 1,5 già versati nelle casse rossonere, per un'operazione complessiva da 12 milioni. La cifra non è bassa e la Fiorentina ci pensa. Molto dipenderà anche dalle altre mosse a centrocampo.

Gudmundsson costa. Fiorentina attenta alle variabili

Il fardello economico più pesante per i riscatti viola è rappresentato da Albert Gudmundsson, che sembra intanto aver imboccato la strada giusta a Firenze dopo mesi difficili. Per acquistarlo dal Genoa servono poco più di 17 milioni, che si sommerebbero ai 6 già spesi per il prestito oneroso. Molto dipenderà anche dalla vicenda giudiziaria che pesa sulla testa dell'islandese. Se la sentenza arriverà prima del 15 giugno la Fiorentina avrà già ben in mente cosa fare, altrimenti i viola potrebbero rimettersi al tavolo con il Grifone per ricreare una nuova trattativa.