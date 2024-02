Iachini: "Avevo offerte anche dalla Serie A, ma non ci credevo particolarmente. Bari piazza giusta per costruire qualcosa"

Beppe Iachini è da qualche giorno il nuovo allenatore del Bari, in Serie B. In fase di presentazione, oggi, l'ex allenatore della Fiorentina ha parlato così dell'interessamento di alcune squadre:

“Avevo alcune richieste anche da parte di squadre in lotta per salvarsi in Serie A, ma non ci credevo particolarmente. Ho poi avuto offerte dalla Serie B e non le ho accettate, aspettavo una piazza come Bari e sono convinto che qui si possa costruire”.