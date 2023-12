L’ex attaccante di Cagliari, Atalanta e non solo Antonio Langella ha parlato a Radio Serie A raccontando dell’ossessione per il campo del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore viola ha militato col calciatore napoletano ai tempi del Chievo, evidenziando già una passione non comune per il lavoro in panchina.



Parla così Langella: “Italiano era già allenatore in campo e anche fuori. Quando uscivamo il giovedì a cena faceva il campo con i tappini dell’acqua, il sale e il pepe e diceva: ‘No, perchè dobbiamo giocare così…’. Tutti lo prendevano in giro e dicevano: ‘Rilassati un po’, ci pensi domani al calcio’.