Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7, ha detto la sua durante il Pentasport di Radio Bruno riguardo alla partita di domani e al mercato che attende la Fiorentina.

Sulla partita di domani

“Dalla partita di domani vorrei la conferma di quello che si è visto nelle ultime gare, una crescita soprattutto dal punto di vista caratteriale, la reazione dopo il gol subito mi è piaciuta molto e non si era mai vista da questa squadra quest'anno. Domani c'è il Milan, l'avversario sale di livello e vorrei gli stessi atteggiamenti, giocare con coraggio, gestire le situazioni con freddezza e maturità. Se la Fiorentina gioca da Fiorentina, anche sul livello tecnico siamo alla pari. Non bisogna fare calcoli, ma affrontare ogni partita come se fosse una finale: io sono inorridito dalle parole di Ferrari, che di calcio capisce poco, e fa una tabella che ha dell'assurdo. Se si inizia a pensare che si può perdere contro le big perché sono messe meglio, allora si è già perso in partenza: ho un'impresa da fare, e da ogni partita devo tirare qualcosa”.

Sul mercato

“Quando parlavamo a fine mercato, lo abbiamo ribadito che mancava un leader in difesa, e uno come Pablo Marì non c'entrava nulla con ciò che voleva fare Pioli. A Roma, aldilà dell'errore di Comuzzo, tante cose non sono andate bene: i tempi d'uscita, l'aggressione… Secondo me la società è già in ritardo, questa settimana doveva arrivare il difensore. Brescianini? Chi si lamenta forse si aspettava Modric… Lo devi collocare in questo momento storico, viste le necessità, secondo me è un buon acquisto: poi per me lo era anche Sohm, che avevo visto nel Parma. Brescianini ha gamba, si inserisce in un centrocampo viola fatto di diesel, tra Ndour e Mandragora, questo invece attacca gli spazi, ha maggiore fisicità, un valore tecnico diverso. Ricordiamoci che viene dal settore giovanile del Milan”.