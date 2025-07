Nuovo giro, nuova corsa per Krastev? Il centrale bulgaro è pronto a salutare (di nuovo)

Dimo Krastev, difensore classe 2003 rientrato dopo un'annata in Serie C alla Ternana con sole 2 presenze totalizzate e condizionata dalla lesione al crociato, è rientrato in questi giorni a Firenze per seguire la preparazione estiva insieme alla Fiorentina di Pioli. Per il nuovo tecnico, però, non si tratterebbe di un profilo su cui puntare per la prossima stagione, ecco che allora le porte del mercato si spalancherebbero di nuovo.

Krastev verso il ritorno in patria

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giovane centrale bulgaro piace al Levski Sofia. Sarebbe dunque un ritorno in patria per Krastev, che ha iniziato la sua carriera nelle file del Neftochimic Burgas per poi arrivare a Firenze da giovanissimo e iniziare il suo percorso nelle giovanili gigliate.

Dove finirà stavolta?

Chiuso il suo periodo nel vivaio della Fiorentina, Krastev ha assaggiato il calcio dei grandi andando a farsi le ossa nelle serie minori. L'annata 2022/23 l'ha vissuta tra Catanzaro e Feralpisalò, non trovando molto spazio come avvenuto - anche per questioni fisiche - successivamente a Terni. La speranza del club viola e del suo giovane tesserato è che al Levski, in caso di fumata bianca, possa finalmente giocare con continuità e magari tornare alla casa madre in un secondo momento e con maggiore esperienza.