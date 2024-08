Corriere Fiorentino: Nuova regia

A pagina 8, nella sezione ‘Sport’ all'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, leggiamo il titolo: “Nuova regia. Contatti per Adli del Milan, può arrivare in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina molla Kostic e sonda il turco Demiral. Offerta inglese per Kayode”.

L'articolo è tra pagina 8 e pagina 9, dove c'è anche un articolo dedicato a Sven-Goran Eriksson dopo la sua scomparsa, avvenuta ieri: “«Svennis», dagli attriti per Baggio a quell’indimenticabile 4-3 all’Inter”. Sottotitolo: “Cordoglio per la comparsa di Eriksson: allenò a Firenze dall’87 all’89”.