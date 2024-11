FOTO: Colpani incontra Irama e gli regala la sua maglia viola con tanto di autografo

Ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze si è svolto il concerto del cantautore Irama. Ad assistere allo spettacolo c'era il trequartista della Fiorentina Andrea Colpani, grande fan dell'artista.

La maglia in dono

Per l'occasione l'ex giocatore del Monza ha voluto consegnare in regalo la sua maglia viola autografata a Irama, come segno di ammirazione. Il momento è stato catturato anche da una foto che Colpani ha condiviso sulle sue stories del profilo Instagram celebrando l'incontro con il cantante originario di Carrara.

Lo scatto dell'incontro

Di seguito trovate la foto della serata di ieri condivisa su Instagram da Colpani.