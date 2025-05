Il Lens strapazza il Monaco per chiudere al meglio la stagione ma l'allenatore si dimette. Cosa ne sarà adesso di Nzola?

A sorpresa, cambia l'allenatore di M'Bala Nzola. Will Still ha deciso di lasciare la panchina del Lens: lo ha annunciato ieri in conferenza stampa in seguito alla vittoria per 4-0 contro il Monaco.

L'allenatore di Nzola si è dimesso

L’allenatore 32enne, per motivi personali, tornerà in Inghilterra.

“Ho preso questa decisione a causa dei problemi di salute di mia moglie. Non allenerò il Lens nella prossima stagione. È stata l'ultima stagione al Bollaert. Per una serie di motivi. Il motivo principale è che ho bisogno di tornare a casa", ha proferito Will Still, che non si può dire abbia avuto un rapporto proprio idilliaco con l'attaccante (ancora) di proprietà della Fiorentina.

Futuro incerto

Con tutta probabilità, l'angolano farà ritorno alla base, tornando al Viola Park per ritrovare Raffaele Palladino e i vecchi (e nuovi) compagni di squadra. Difficile prevedere quale sarà il futuro di Nzola, dopo una stagione di più bassi che alti con la maglia del Lens in Ligue 1. Il diritto di riscatto in favore del club di Commisso verosimilmente non verrà esercitato.