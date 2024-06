L'attaccante della Juventus ed ex Fiorentina Federico Chiesa, in questi giorni protagonista all'Europeo con la Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista a France Football. L'ex viola parla anche del rapporto con Dusan Vlahovic: “Mi piace giocare con lui. Calciatore eccezionale, ma soprattutto grande amico”. Ma ci sono riferimenti anche a tanti compagni avuti a Firenze.

“Muriel, Saponara, Ilicic… e mamma mia Ribery!”

Ecco le sue parole: “Mi è piaciuto giocare chiaramente con Ronaldo, Dybala, ma anche Muriel, Saponara e Ilicic. E poi Franck Ribery… mamma mia che giocatore! Anche un grande uomo spogliatoio, sempre felice e sorridente con un'enorme forza mentale. Era a fine carriera alla Fiorentina, ma mi ha davvero impressionato”.