Un minuto per rispondere a più domande possibili, in modo secco. Federico Chiesa, ex giocatore della Fiorentina, è stato il protagonista dell'ultimo format social della Nazionale italiana a un giorno dall'esordio all'Europeo.

Tra le domande poste anche una relativa a una città speciale per il figlio d'arte, che non ha avuto dubbi sulla risposta: “Firenze”. Vecchi ricordi, belli, nonostante un addio amarissimo.