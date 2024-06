Un incontro a stretto giro di posta per conoscere il futuro di un veterano viola. Ma in bilico sono in tre a centrocampo

Secondo quanto riportato da Sky Sport nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, la Fiorentina incontrerà Giacomo Bonaventura e il suo entourage per capire se esistono margini per un futuro insieme e un rinnovo di contratto.

Sempre secondo l'emittente, è possibile che gli incontri riguardino anche Gaetano Castrovilli, altro giocatore con il contratto in scadenza e il futuro incerto. Per Duncan invece solo silenzio. Un'opzione per il rinnovo non esercitata e un futuro sempre più lontano da Firenze per lui.