Barzagli: "Un piacere essere a Firenze per Davide: la sua scomparsa ha legato tutti, oltre ogni rivalità"

Anche l'ex difensore di Juventus e nazionale Italiana Andrea Barzagli è presente alla cena organizzata questa sera al Viola Park dall'Associazione Davide Astori. Queste alcune delle sue dichiarazioni ai margini dell'evento:

"Mi fa piacere essere qui per abbracciare la famiglia Astori per una questione affettiva mia nei confronti di Davide. Ovviamente poi mi faceva anche piacere per sentire i nuovi sviluppi di questo importante progetto, che ha basi solide. E' sicuramente una serata all'insegna di Davide ma dietro c'è tanto lavoro da parte dei fratelli e della famiglia per dare un contributo alla ricerca. Quanto fa piacere il legame dell’associazione con Firenze? Penso sia stata una conseguenza per via del legame della città con Davide, purtroppo anche per quello che è successo. Credo che quando succedono queste cose la risposta viene da tutti ed è questo quello che conta”.

“Il dramma di Davide ci ha legato tutti, oltre le rivalità in campo”

Ha anche aggiunto: ”E' un dramma che ha toccato tutti. Nel campo succede quello che succede in tutti gli sport, le rivalità sportive ci sono che possa piacere o meno. Poi per questi avvenimenti è normale che tutti ci stringiamo, mi sembra piu che scontato. Purtroppo nella tragedia che successo si è creato un importante legame tra tutti”.

“Legge Bove? Ai miei tempo c'erano meno attenzioni, ora serve informare i ragazzi”

Ha poi concluso parlando della proposta sulla Legge Bove: "C'erano meno attenzioni forse ai miei tempi ma le visite ci sono sempre state anche se principalmente c'è da istruire i ragazzi perché è una cosa che riguarda loro. Io la vedevo come una visita da dare alla società ed invece ti riguarda personalmente e sarebbe giusto anche come far utilizzare i soccorsi giusti e dare queste informazioni già ai ragazzi"