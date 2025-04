Una forza che va oltre il campo: Yacine Adli, uomo spogliatoio e alternativa di lusso. E per far ricominciare un ciclo serve anche (e soprattutto) questo

Sinceramente. Una festa con la stagione in corso con amici, compagni di squadra, allenatore, staff e rispettive famiglie si era vista raramente. E' vero che i social mettono tutto più in evidenza, ma il gesto di Yacine Adli non è passato inosservato in casa Fiorentina, ma non solo.

Lo scorso lunedì, il centrocampista della Fiorentina ha inviato in una villa sulle colline fiorentine amici e compagni di squadra in occasione dell'Eid-ul-fitr: la festa per la fine del digiuno del Ramadan. Un'occasione per ritrovarsi dopo la splendida vittoria contro l'Atalanta insieme alle compagne e alle famiglie del gruppo viola e passare una giornata insieme. Ieri Adli ha postato sui social un bel video riassunto della festa.

E così il franco algerino si conferma un grande uomo spogliatoio, nonostante la giovane età (25 anni). Sotto il suo post di Instagram sono stati tanti i compagni in viola a ringraziarlo per l'idea avuta e per il tempo passato insieme. Ma anche tanti i tifosi del Milan che hanno apprezzato il gesto dell'ex rossonero, già ben voluto in quel di San Siro per il suo atteggiamento sempre positivo.

E che Adli fosse un uomo prima che un giocatore lo si era capito già dal momento della presentazione in viola. Risposte precise e mai banali, un lessico non comune per un ragazzo giovane e non italiano e un comportamento che fu da subito non indifferente. Il campo poi l'ha messo al centro del gioco di Palladino, fino al fastidioso infortunio e all'arrivo di Fagioli a Firenze.

Ora Adli si può considerare un'alternativa di lusso a un Fagioli che sta letteralmente incantando, ma in questo finale di stagione ci sarà spazio anche per lui. Fiorentina e Milan discutono il possibile riscatto da parte dei viola, con la cifra al momento fissata a 12 milioni. La società viola non sembra convintissima, ma le riflessioni potrebbero andare anche oltre il campo, magari ridiscutendo la cifra con i rossoneri. Se il finale di stagione sarà quello sperato, la Fiorentina ha l'occasione di ripartire con un ciclo nuovo inaugurato con questa stagione. Serviranno anche elementi come Adli per compattare un gruppo che sta già facendo vedere buonissime cose, in campo e fuori.