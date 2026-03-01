Capozzucca: "Tutti pensavano che la Fiorentina non lottasse per la salvezza ma non basta il nome. Alla fine si tirerà fuori"

Lancia un monito alla Fiorentina lo storico dirigente Stefano Capozzucca che a Tmw ha parlato così della corsa salvezza:

"Tutti pensavano che alla Fiorentina non appartenesse quella posizione di classifica. Credo che alla fine si tirerà fuori. La vittoria contro il Como è stata importantissima, penso che a parte Pisa e Verona che hanno il destino segnato, la lotta sia apertissima e trovare la terza squadra che retrocederà è difficile. Ai viola servono i risultati, non basta il nome. Anche il Lecce è in piena bagarre".