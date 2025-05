Clamoroso dalla Serie B: la Sampdoria retrocede direttamente. Ai play-out sfida con quattro "viola"

Clamoroso verdetto quello che arriva dall'ultima giornata di Serie B: in virtù dello 0-0 arrivato in casa della Juve Stabia e la contemporanea vittoria della Salernitana di Amatucci e Christensen, la Sampdoria retrocede direttamente in Serie C.

Annata burrascosa per i doriani che affondano quindi nel terzo livello della piramide calcistica italiana. Non è sceso in campo nella sconfitta l'ex Fiorentina Lorenzo Venuti, che comunque ha giocato un ruolo importante nella stagione dei blucerchiati totalizzando 30 presenze con 2 gol e 1 assist.

Ai play-out 4 “viola”

Ai play-out ci andrà invece la Salernitana, che si è imposta per 2-0 sul Cittadella raggiungendo così il 17° posto. Amatucci e Christensen sfideranno quindi il Frosinone di Cerofolini e Distefano, in una partita che vedrà 4 “viola” coinvolti.