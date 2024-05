Laddove siamo nati, laddove siamo cresciuti: grazie Curva Fiesole

Si chiuderà un'epoca. Si chiuderà una storia lunga decenni. In Fiorentina-Napoli sarà l'ultimo atto della Curva Fiesole come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Impossibile rimanere indifferenti di fronte all'ultimo atto di un luogo del cuore pulsante del tifo fiorentino, là dove sono passate generazioni di tifosi per sostenere la squadra viola.

Una volta, almeno, ci siamo stati tutti. Come scrive La Nazione, dalla prossima stagione verrà interessata da lavori di restyling. Nascerà una gradinata a picco sul campo che coprirà gli storici gradoni, dai quali la partita l’abbiamo vista sempre un po’ di sbieco, ma una volta salite le scale ci è sempre sembrato il posto più bello del mondo. Certi striscioni hanno segnato la storia e le stagioni, persino le decisioni delle proprietà.

Gli smartphone stasera saranno puntati lì. L’ultima sciarpata da custodire nel telefono. Nel prossimo campionato sarà vuota, al termine dei lavori tornerà a essere frequentata dai tifosi. Sarà più moderna, comoda e coperta. Quel fascino vintage resterà un ricordo da custodire nel cuore. Grazie Curva Fiesole.