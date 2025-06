Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando dell'attualità in casa Fiorentina in ottica mercato: “Pio Esposito? Tenderei a escluderlo dalle possibilità di vederlo in viola. L'Inter ci punta e fa bene, il ragazzo ha vent'anni e ricorda Toni per come si muove. Sebastiano, invece, è una seconda punta che può adattarsi al modo di giocare di Pioli. Effettivamente, fossi nella Fiorentina, un pensiero ce lo farei. Ha caratteristiche non troppo distanti da quelle di Gudmundsson, semmai è un po' più fisico”.

E aggiunge: “Le priorità della Fiorentina sul mercato, in ogni caso, devono sicuramente essere altre rispetto all'attacco. Il primo intervento che la società deve fare è in regia, serve assolutamente un centrocampista. Bernabè? Personalmente punterei su di lui, anche perché conservo qualche perplessità su Mandragora. Potrebbe non essere il profilo ideale per Pioli”.