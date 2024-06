"Gaetano ha una proposta da parte della Fiorentina. Adesso il Napoli deve decidere una volta per tutte"

Tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina, c'è anche il trequartista Gianluca Gaetano. Il 24enne di proprietà del Napoli ha trascorso l'ultima stagione in prestito a Cagliari e, adesso, il suo futuro è un punto interrogativo. Ed è tutto nelle mani del club azzurro.

“La Fiorentina c'è, sta al Napoli decidere”

Così il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise a Radio Kiss Kiss Napoli: “Gaetano è un giocatore richiesto, ha delle proposte. C'è la Fiorentina, così come il Cagliari, il Parma e il Bologna. Adesso sta al Napoli decidere una volta per tutte. Ormai ha 24 anni e fare altri prestiti non sarebbe la cosa giusta, bisogna scegliere se puntarci o se venderlo”.