La Gazzetta dello Sport: Kean vola, Firenze sogna

La Gazzetta dello Sport non si smentisce mai: anziché titolare per la Fiorentina, il focus - in copertina - viene spostato sul crollo di Inzaghi. “Inter fatta Viola”, il titolone del quotidiano milanese, che dedica poi le sue prime quattro pagine alla debacle dell'Inter, prima di arrivare a complimentarsi con la squadra di Palladino.

Vola Kean

Ma a pagina 7 finalmente ci siamo. “Kean vola, Firenze sogna” a tutta pagina. “Qui mi vogliono bene”, il virgolettato riportato dalle parole di Moise a fine gara; “Messaggio a Spalletti? No, sa che lavoro sodo”, si chiude così il sottotitolo.

I voti della Gazzetta

Nel trafiletto basso della stessa pagina, spazio dedicato all'uomo-partita (dalla panchina) Edo Bove: “Festeggia sotto la Curva. E adesso lo aspetta Sanremo”, ma per il festival ci sarà tempo. Intanto, alcuni voti della rosea per i Viola: Kean 8,5; Ranieri 8; Parisi 7,5; Palladino 8. Nota di merito per Pongracic: “Di una calma irreale”, scrive la Gazzetta.