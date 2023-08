Secondo quanto riporta il sito specializzato 90min.com, il Manchester United avrebbe già raggiunto l'accordo con Sofyan Amrabat per il suo trasferimento in Inghilterra, così come quello con la Fiorentina su una base di circa 34 milioni di euro (29 mln di sterline).

La società inglese, però, era stata chiara con quella viola nel dover cedere prima due centrocampisti prima di affondare per il marocchino. Mentre si sta concludendo la trattativa che porterà Fred in Turchia al Fenerbahce, lo United fa non poca fatica a trovare una sistemazione per McTominay e van de Beek. Cresce la frustrazione in casa viola e nell'entourage di Amrabat, che vorrebbero al più presto trovare la quadra definitiva.