La Fiorentina prenderà Amir Richardson, dopo aver raggiunto nella giornata di giovedì scorso un accordo con il Reims. La pista che portava a Tanner Tessmann del Venezia si è raffreddata, complici le problematiche legate alle richieste degli agenti del calciatore. L'operazione sembrava davvero ben indirizzata e ancora non sfumata, ma la dirigenza viola intanto ha virato su un altro centrocampista. E Tessmann resta naturalmente in uscita dal Venezia.

I veneti sono pronti a chiudere per un centrocampista

Il club lagunare, è infatti pronto a prendere il classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia dalla Juventus. Il portale scrive che, dopo alcune ore di riflessione, la società ha deciso di andare avanti nella trattativa per l'ex Sudtirol e Salernitana, per il quale era già stata raggiunta un'intesa con la Vecchia Signora per quattro milioni di euro più uno di bonus.

Dopo Duncan, altro arrivo in mediana per Di Francesco

Resta solo da capire se le cifre per le quali si era raggiunto un accordo con il club bianconero rimarranno tali o se si proverà a ridiscutere i termini. Nelle prossime ore la risposta: il Venezia punta a chiudere a breve per Nicolussi Caviglia, dopo aver accolto a parametro zero l'ex Fiorentina Alfred Duncan sempre nel reparto centrale del campo di mister Di Francesco.