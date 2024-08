Un altro colpo dopo Richardson a centrocampo: la Fiorentina continua a tenere d'occhio anche piste "mature"

La Gazzetta dello Sport scrive di un altro colpo che la Fiorentina farà a centrocampo dopo aver chiuso l'affare Amir Richardson. La società viola tiene d'occhio Weston McKennie, ma il bianconero non è l'unico sulla lista di Daniele Pradè.

I dirigenti viola tengono d'occhio anche piste già battute come quella che porta a Bove della Roma, per il quale i giallorossi hanno abbassato le pretese economiche a 12 milioni di euro. Da non escludere totalmente poi il nome di Tessmann, centrocampista del Venezia che era a un passo dal vestire la maglia viola prima dei problemi nati con gli agenti.