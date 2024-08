Intesa totale tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez, i club pronti al summit decisivo: i dettagli

La Gazzetta dello sport rivale questa mattina che Fiorentina e Juventus avrebbero raggiunto l'accordo totale per il passaggio in bianconero dell'argentino. Sono trenta i milioni che la Vecchia Signora ha messo sul piatto, con un'offerta che soddisfa i viola fino in fondo.

I rapporti tra le due società sono ottimi e adesso le parti sono pronte al summit finale. La Fiorentina vuole comunque aspettare Gudmundsson prima di cedere Gonzalez, ma l'affare si potrebbe sbloccare a inizio settimana con il domino di mercato pronto a cadere.