Un dettaglio da non scordare per gli abbonati della Fiorentina

Si avvicina la prossima sfida della Fiorentina al Franchi, con la squadra viola che ospiterà l'Empoli in casa per la gara valevole per l'ottavo di finale di Coppa Italia. Una partita sentita, perché oltre ad essere il derby toscano, rappresenta anche il ritorno in campo della squadra di Palladino dopo il malore di Bove, per fortuna senza conseguenze gravi per la salute dell'atleta viola.

Ancora da capire quale sarà la cornice di pubblico presente al Franchi, in una gara certamente dal poco appeal visto il giorno e la competizione che, almeno per i primissimi turni, non ha mai acceso l'ambiente viola.

E' giusto però ricordare di come la partita di Coppa Italia sia la ventesima gara inclusa negli abbonamenti stagionali 2024-25, ragion per cui l'ingresso al Franchi sarà incluso nel tagliando acquistato a inizio stagione da tutti gli abbonati viola.