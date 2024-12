Arrivano attraverso una nota le dichiarazioni del Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto e del Capogruppo Lega al Quartiere 2, Stefano Nencioni, che hanno commentato quanto emerso nella riunione in Prefettura di oggi a tema Franchi. Queste le loro parole:

"Fortunatamente la Fiorentina ha preso in mano la situazione grazie al Presidente Commisso ed al Dg Ferrari. Se aspettavamo la Giunta Funaro… chissà quante altre “chiacchiere al vento” doveva aspettarsi la tifoseria Viola…Da tempo, come Lega, abbiamo sottolineato come l’amministrazione tentenni o tergiversi senza avere le idee chiare sul futuro dello Stadio (destino Curva Fiesole, capienza) nonostante l’ampia disponibilità del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Non sono bastate infatti interviste pubbliche del Presidente per svegliare dal torpore il Sindaco Funaro! Oggi finalmente informazioni chiare per la prossima stagione e per il futuro. Ringraziamo la Fiorentina che ha saputo dare oggi quelle risposte nell’immediato e che il Comune scansava in modo furbo… non rispondendo ai nostri question time o alle nostre domande attualità in Consiglio Comunale. Ora avanti tutta, per il bene di Firenze”.

