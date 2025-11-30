Un'altra aggressione a un giovane arbitro nel calcio minore: direttore di gara scortato fuori dal campo dai carabinieri

Ancora un'aggressione a un arbitro in Italia dopo quella del direttore di gara 17enne in una partita di seconda categoria calabrese. L'episodio è accaduto a un altro giovane arbitro della sezione di Benedetto del Tronto, che ha subito prima una pesante contestazione da parte dei giocatori della squadra in trasferta e poi un tentativo d’aggressione nella partita Servigliano-Corva.

L'episodio

Protagonisti del gesto quattro giocatori del Corva che hanno prima accerchiato e poi tentato di aggredire l'arbitro, con i dirigenti della squadra che hanno fatto fatica a trattenere i ragazzi.

L'arrivo dei carabinieri

I dirigenti della squadra di casa hanno poi chiamato i carabinieri, che hanno scortato il ragazzo al sicuro. Il presidente del Corva, appresa la situazione, ha minacciato di ritirare la squadra dal campionato.