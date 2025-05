La Repubblica edizione Firenze svela un retroscena che riguarda le ultime ore surreali in casa viola. Dopo la presentazione delle dimissioni presentate da Palladino, la società non ha avuto più modo di mettersi in contatto con quello che tutt'ora è l'allenatore viola.

Stop ai contatti

L'ultima chiamata è di Palladino a Ferrari per comunicargli la decisione dell'addio, da lì in poi le parti sono in contatto solo con l'entourage dell'allenatore viola. La pratica per la risoluzione consensuale è in mano a uno studio di Milano, che la sta gestendo in attesa delle firme attese nelle prossime ore.

Le foto dell'ultima volta al Viola Park

E sui social spuntano foto significative dell'ultima serata al Viola Park di Raffaele Palladino, presente per assistere alla sfida della Fiorentina Primavera contro la Roma. Nelle immagini si vede l'ormai ex allenatore viola seduto lontano dai dirigenti viola Pradè, Ferrari e Angeloni, con davanti il solo Team Manager viola Ottaviani. Una distanza poi diventata enorme nelle ore successive.