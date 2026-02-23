Ndour: "Abbiamo dominato con la palla nel primo tempo ma tante occasioni anche dopo. Se avessi segnato alla fine? Mi sarei tolto la maglia"

Protagonista in campo stasera Cher Ndour che al media ufficiale viola ha parlato così della vittoria della Fiorentina:

"Vittoria importantissima perché valeva molto più dei 3 punti, potevamo uscire dalla zona retrocessione dopo i risultati del week end. Giovedì abbiamo un altro obiettivo importante che è passare il turno in Europa.

Siamo stati bravi, nel primo tempo abbiamo dominato la partita. Nel secondo ci abbiamo messo un po' a capire la situazione ma non abbiamo concesso troppo e anzi, abbiamo avuto noi le occasioni.

Siamo più squadra? Ci sono state più partite nella partita, più dominanti con la palla noi all'inizio, poi più loro. Vedevo le immagini di Robin che esultava a bordo campo, sono tutti segnali di grande unione.

La parata su di me nel finale? Avrei tolto anche la maglia (ride ndr). Abbiamo avuto diverse occasioni anche nel secondo tempo, come quella di Fazzini, pur abbassandoci un po' ma senza concedere tanto".