Comuzzo: "Forse pensiamo di avere già vinto e poi prendiamo gol, dovevamo vincere. Occorre crescere in fretta, siamo a metà campionato"

A DAZN ha parlato il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, oggi autore del gol del vantaggio viola. Il giovane classe 2005 si è soffermato sul gol subito allo scadere, per la seconda gara di fila.

“Non so cos’è successo negli ultimi minuti, forse pensiamo di aver già vinto la partita ma è proprio lì che prendiamo il gol, e pareggiamo una partita che per come si era messa dovevamo vincere. C’è da migliorare e imparare sempre dagli errori ma bisogna farlo in fretta, siamo a metà campionato".

“Dobbiamo dare tutto per rialzarci il prima possibile. Ho dedicato il gol alla mia ragazza, mi è vicina così come tutti, la famiglia, i compagni. Sarei stato ancora più contento se fosse stato ancora più importante”.