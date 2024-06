Un'idea che avanza: C'è un giocatore viola che potrebbe seguire Italiano a Bologna...

Da diversi giorni ormai è uscita la notizia che Christian Kouame, per il quale è stata esercitata l'opzione di allungamento del contratto fino al giugno 2025, potrebbe seguire le orme di Vincenzo Italiano. In sostanza l'ivoriano potrebbe passare dalla Fiorentina al Bologna, così come fatto dall'ormai ex tecnico viola.

Su questa trattativa ritorna stamani La Gazzetta dello Sport, scrivendo che questa è un'idea che avanza. Il procuratore del giocatore, Michelangelo Minieri, era a Casteldebole, sede del centro sportivo e della società rossoblu, per parlarne coi dirigenti del Bologna.

Oltre a Kouame, curiosità, viene fatta anche un'ipotesi Belotti (che ha terminato il proprio periodo in prestito a Firenze) sempre per l'attacco degli emiliani.