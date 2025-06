Džeko apre al Bologna e si prepara a tornare in Serie A con Italiano. Ancora possibili eventuali sorprese... viola?

Ce lo ricordiamo bene in Serie A, con le maglie di Roma e Inter. Edin Džeko è uno dei centravanti più forti passati in Italia nell'ultimo decennio e, anche se ha 38 anni suonati, continua ad attirare grande attenzione sul mercato. La Fiorentina aveva manifestato interesse per lui, ma il Bologna ha fatto grandi passi avanti.

Italiano è pronto ad accogliere Džeko in rossoblù; lo stesso bosniaco ha aperto al trasferimento. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ora il Bologna corre per chiudere. Ma… attenzione a “possibili sorprese viola”, così scrive il giornalista.