Avvicinarsi a Praga... per puntare Atene: c'è giusto quell'Arena dal nome sinistro da esorcizzare

La strada verso Atene, sognata a inizio stagione, sembra veramente essersi messa in discesa, un po' come con quella per Praga l'anno scorso. A suon di sorteggi benevoli. E proprio a Praga si dovrà riavvicinare la Fiorentina per sfidare il Viktoria Plzen, nella speranza di proseguire il suo percorso. Come scrive il Corriere dello Sport, allontanando oltre ai fantasmi della finale 2023 anche quelli della ‘Doosan Arena’, un impianto dal nome sinistro almeno quanto il mancino dell'ex centravanti viola.