La Viktoria della Fiorentina a Nyon: la squadra viola può regalare il quinto posto Champions all'Italia... pur senza beneficiarne

Il sorteggio di Conference League ha fatto esultare non solo i tifosi della Fiorentina ma anche quelli delle squadre in lotta per il quinto posto in Serie A: le ampie chance di passaggio del turno della squadra viola infatti, giocano a favore anche dell'Italia nella corsa alle prime due posizioni del ranking europeo.

Rispetto alle possibilità in caso di pescata dell'Aston Villa ma anche banalmente di un Lille o un Fenerbahce (tutte evitate, anche per l'eventuale semifinale), il fato ha sorriso ancora una volta ai colori viola. Con una Fiorentina in semifinale di Conference, il quinto posto Champions potrebbe essere realtà anche matematica… sebbene poi a beneficiarne sia quasi certamente qualcun altro.