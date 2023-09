A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, per parlare della vittoria della squadra viola contro l'Atalanta al Franchi per 3-2. Queste le sue parole: “La Fiorentina ieri ha vinto in 8 uomini contro 11. Per me Nzola, Dodo e Brekalo sono stati insufficienti. L'attaccante viola è stato impacchettato da Scalvini e non ha fatto un granché. Dodo ha sbagliato passaggi elementari, non so cosa gli stia prendendo. Brekalo non ha fatto malissimo, ma è Brekalo: da lui mi aspetto molto di più”.

E su Terracciano: “Sul primo gol ho avuto l'impressione che fosse partito in ritardo sul tiro di Koopmeiners. Sulla seconda rete, io credo che sui tiri così ravvicinati i portieri debbano tornare a parare con i piedi. Il tiro di Lookman si respinge con i piedi, è troppo forte e ravvicinato per provarci con le mani. Non è stata la sua miglior giornata”.