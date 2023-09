Notte fonda e un gruppo tutto da ricostruire: i dolori di inizio era per la Primavera di Galloppa

Sono inevitabilmente molto variabili i cicli Primavera e capita spesso che tra una stagione e l'altra i valori vengano sovvertiti e ribaltati. In tal senso le cinque finali consecutive di Coppa Italia (con quattro vittorie) sono destinate a restare davvero un piccolo-grande record per la Fiorentina. Questo avvio di stagione però ha visto un trend decisamente diverso dagli ultimi, con la formazione di Galloppa che ha incassato per ora appena 1 punto in 3 giornate, con 2 gol fatti e 5 subiti. Il gruppo è stato profondamente rinnovato, privato dei 2003 e rimpolpato con molti Under 17, l'anno scorso semifinalisti scudetto.

C'è ancora però molto da lavorare per il tecnico romano, promosso proprio dalla categoria inferiore del vivaio viola, tra rotazioni e spazio concesso a diversi interpreti: la vera Fiorentina Primavera è ancora in fase di sperimentazione.