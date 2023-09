L'Inter di Chivu batte nettamente la Fiorentina Primavera di Galloppa. Il gol della bandiera viola lo firma Sene

Inter-Fiorentina 3-1 (8' Quieto, 16' Rig. Sarr, 55' Berenbruch, 87' Sene)

FIORENTINA (3-4-2-1): 40 Vannucchi; 4 Baroncelli, 5 Biagetti (C), 25 Elia (46' Fortini); 2 Vigiani (59' Vitolo), 44 Harder (71' Spaggiari), 33 Ievoli, 3 Scuderi; 36 Caprini (81' Rubino), 77 Padilla (59' Braschi); 9 Sene.

A disposizione: 1 Tognetti, 8 Vitolo, 11 Spaggiari, 15 Sadotti, 19 Rubino, 21 Falconi, 23 Maggini, 24 Braschi, 27 Guidobaldi, 29 Fortini, 32 Mignani.



Allenatore: Daniele Galloppa.

Finisce qui, Inter che si impone nettamente, ancor di più di quanto non dica il punteggio. Fiorentina ancora alla ricerca di tante sincronie in campo dopo i moltissimi cambiamenti estivi

90+1' Guercio ci prova ancora di testa sull'ennesimo corner di Berenbruch, saltando in anticipo su Fortini che almeno stavolta lo sbilancia un po', sfera che esce di poco

90' 4 minuti di recupero

88' Si divora un'altra occasione enorme Guercio, tutto solo sul secondo palo sul corner di Berenbruch, fallendo una ghiottissima opportunità per il 4-1

87' GOL DELLA FIORENTINA. Maye sbaglia del tutto la chiusura cercando il retropassaggio e mette in porta Sene, il senegalese è abile a scavalcare Calligaris con un preciso pallonetto. 3-1

86' Colpo di testa di Guercio sul corner di Berenbruch, si mangia un gol il centrocampista che da un metro mette alto

83' Ammonito Calligaris per perdita di tempo

81' Chivu inserisce Diallo per Quieto, tra i migliori in campo per distacco, autore del primo gol interista. Fuori anche Aidoo per Motta. Galloppa toglie Caprini, entra Rubino al suo posto

81' Da dimenticare il sinistro di Spaggiari, che spedisce altissimo dopo essersi accentrato dalla destra

78' Quieto trova una deviazione decisiva di Fortini che gli nega il gol sul cross dalla destra di Aidoo, buona la chiusura del giocatore viola. Tutto in discesa per l'Inter di Chivu, oggi alle prese con poco più di un allenamento

74' Ad un passo dal poker l'Inter dopo l'ennesima giocata sull'asse Kamate-Quieto, pallone perfetto al centro di quest'ultimo sul quale non arriva per un soffio Spinaccè all'appuntamento col gol

72' Stavolta va anche al tiro Kamate, destro troppo centrale che non impensierisce Vannucchi

71' Entra Spaggiari per la Fiorentina, fuori Harder. Quarto cambio viola

70' Bel cross tagliato di Fortini dalla destra, riempiono bene l'area interista i giocatori viola ma Aidoo è attento e anticipa Scuderi in corner

67' Dentro Zanchetta per Bovo nell'Inter e Spinaccè per Sarr. Secondo e terzo cambio in casa Inter

66' Imprendibili Quieto e Kamate per la difesa viola che ha faticato enormemente a contenere i due mobili attaccanti nerazzurri. Stavolta Kamate apre per Aidoo che calcia verso la porta senza inquadrare lo specchio, da posizione però un po' laterale

63' Si mette in proprio Biagetti che con grinta parte palla al piede fino ad innescare Sene, tocco per Braschi che apre per Caprini, troppo indeciso sul da farsi e alla fine il suo tentativo di punta è facilissima preda di Calligaris

61' Fiorentina ora in campo col 4-3-3, a caccia almeno del gol della bandiera in una prestazione di rara inconsistenza e mollezza della squadra viola, ancora alla ricerca di troppe certezze e con moltissimi meccanismi da oliare

59' Dentro Guercio per Di Maggio nell'Inter, la Fiorentina inserisce Braschi per Padilla e Vitolo per Vigiani

57' Inter che non pare proprio voler rallentare, per la Fiorentina si fa durissima. Tanti giocatori in fase di riscaldamento, attesi altri cambi sul versante gigliato

55' GOL DELL'INTER. Berenbruch col sinistro spara sotto la traversa dopo l'ennesima palla persa in uscita dalla Fiorentina, trova un'autostrada il centrocampista nerazzurro che firma il tris. Notte fonda in casa viola: 3-0

55' Conclusione dai 16 metri di Ievoli che va in diagonale per sorprendere Calligaris ma non centra la porta col destro. Fiorentina che fatica a rendersi pericolosa

54' Bel dialogo tra Berenbruch e Quieto che accelera e crossa teso col mancino al centro, uscita di Vannucchi che smanaccia via

51' La Fiorentina è passata a 4 in difesa, con Scuderi e Vigiani che sono i terzini, Baroncelli e Biagetti i due centrali. Una sorta di 4-2-3-1 adesso per la squadra di Galloppa

50' Sugli sviluppi del corner la Fiorentina esce malissimo e la palla torna giocabile in area dall'Inter che va al tiro con Stante, conclusione troppo debole in diagonale e Vannucchi fa sfilare la palla sul fondo

50' Non si intendono i centrali viola e Vannucchi che resta incerto nell'uscita, il portiere viola riesce però a murare il mancino sul primo palo del capitano nerazzurro

48' È al momento molto alta la montagna da scalare per i ragazzi di Galloppa, che devono provare a rientrare in gara

46' Un cambio per Galloppa: dentro Fortini per Elia

46' Via al secondo tempo! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo al Konami Center

45+1' Ammonito Baroncelli che concede una punizione pericolosa all'Inter

45' 1 minuto di recupero

43' Kamate fa ammattire ancora Scuderi ed Elia prima di cercare la via del gol col sinistro, tiro respinto dalla difesa viola che poi mura anche il tentativo di Sarr

42' Pallone lungo per Sarr che sfila via a Baroncelli ad ampie falcate, il capitano interista poi si fa ingolosire dal tiro e spara altissimo sopra la traversa

41' Non era male l'idea di Scuderi che servito da Caprini mette un cross interessante sul quale lo stesso attaccante italo-francese arriva a colpire di testa ma non col giusto tempo: la palla termina alta senza mettere alcun brivido a Calligaris

36' Trova delle buone trame la Fiorentina in mezzo al campo ma spesso sembra piacersi troppo risultando poco concreta. L'Inter è sempre pericolosa ogni volta che riparte con Kamate, Quieto e gli inserimenti dei centrocampisti

33' Tiene troppo palla Biagetti facendosela soffiare da Quieto che diventa imprendibile poi in campo aperto, provvidenziale la chiusura di Baroncelli che anticipa Sarr sul perfetto invito dell'11 di casa dalla sinistra

30' Ancora Quieto col destro, stavolta in diagonale dopo il dribbling secco su Biagetti: pallone fuori

29' Ottimo break di potenza e qualità da parte di Caprini che poi disegna bene un filtrante per Sene, manca però il controllo la punta viola e sfuma un'ottima possibilità per la Fiorentina

28' Sul corner seguente calciato da Padilla stacca bene Mirko Elia ma la sua zuccata finisce dritto per dritto tra le braccia di Calligaris che abbranca in presa

27' PADILLA! Brutta palla persa da Kamate e Biagetti è bravissimo a pescare Padilla che controlla e tenta di sorprendere Calligaris sul primo palo, si distende bene il portiere nerazzurro che para con prontezza

24' Prova la conclusione dal limite dell'area viola il fantasista di casa Quieto spedendo alto di poco. Troppo lo spazio lasciato anche in questa occasione al talentuoso attaccante, anche della Nazionale Under 19 italiana

23' Molto attivo sulla fascia destra Vigiani, senza dubbio il migliore dei viola per distacco al momento. Il cross del figlio d'arte è murato ancora dall'attenta retroguardia interista

21' Scuderi intercetta un pallone frettoloso di Quieto e serve Sene, il senegalese ribalta il gioco per Vigiani che controlla e crossa, anticipato lo stesso Sene sul secondo palo

18' Sene si gira sulla verticalizzazione di Ievoli provando poi una conclusione totalmente velleitaria dalla distanza, sfera che finisce fuori di metri senza impensierire Calligaris

16' GOL DELL'INTER. Sarr incrocia col sinistro battendo imparabilmente Vannucchi. 2-0, si fa dura per la Fiorentina

15' RIGORE PER L'INTER. Vannucchi sbaglia il tempo dell'uscita sul retropassaggio di testa di Ievoli, franando nettamente in uscita su Sarr

13' Prova la reazione la Fiorentina che sembra più viva ora sul piano del palleggio e dell'atteggiamento in campo. La squadra di Galloppa tenta di impostare fin dai tre centrali, ottimo il lavoro in fase di pressing e ripiegamento dell'Inter finora

11' La Fiorentina scambia bene sulla trequarti nerazzurra con Padilla che scarica coi tempi giusti per Ievoli, pallone in verticale però troppo lungo per Sene, fa buona guardia la difesa nerazzurra e la palla può recuperarla il portiere Calligaris senza problemi

8' GOL DELL'INTER. Bel pasticcio della difesa della Fiorentina, che appare troppo in affanno. Kamate sgasa a destra e mette al centro, Biagetti nel tentativo di anticipare Sarr colpisce Elia, la palla giunge tra i piedi di Quieto che fa secco Vannucchi da pochi metri. 1-0

7' Troppo morbido Scuderi che si fa spostare e rubar palla, provvidenziale ripiegamento di Ievoli che anticipa l'inserimento di Di Maggio sull'assist di Cocchi, subendo anche il fallo della mezzala milanese

5' Calcia veramente male il piazzato Baroncelli, che mastica il pallone, la barriera respinge la sfera e Inter che può uscire ribaltando il fronte: Quieto va alla conclusione dopo una corta respinta viola ma strozza troppo la conclusione, palla sul fondo

5' Guizzo del rapido Padilla che salta secco Berenbruch dopo aver conquistato con scaltrezza una seconda palla, punizione molto interessante per la Fiorentina ai 20 metri

3' Di Maggio trova un varco penetrando nell'area di rigore viola e poi scaglia un destro potente ma sbilenco che si perde alla sinistra di Vannucchi. Primo squillo dei padroni di casa che sembrano affidarsi molto anche al lancio lungo

2' Inter subito aggressiva, prima Vannucchi deve uscire prontamente spazzando col sinistro oltre la propria area di rigore, quindi la discesa di Cocchi termina col terzino nerazzurro che si allunga il pallone che termina sul fondo

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Torna in campo dopo la sosta anche la Fiorentina Primavera di mister Galloppa, ancora in cerca della prima vittoria dopo il punto raccolto nelle prime due giornate.

La squadra viola dovrà fare a meno per tanto tempo di Presta ed è in cerca dei suoi nuovi punti di riferimento: oggi intanto terzo appuntamento in campionato, in casa dell'Inter e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale a partire dalle 13.