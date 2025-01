Al podcast Copa TS il terzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens ha parlato anche di Edoardo Bove e del suo malore. Queste le parole del tedesco sul compagno di squadra: "Credo che l'incidente di Edo abbia avuto un impatto sul gruppo. E parlo anche di me personalmente. L’immagine di Edoardo a terra mi è rimasta in testa per diverso tempo, perché sono stato uno dei primi ad accorrere. E poi la sua assenza si è fatta sentire anche in campo, era un titolare che faceva la differenza.

‘A volte manca equilibrio, ci sono cose più importanti del calcio’

“Però il suo malore inconsciamente ci ha tolto delle forze mentali importanti. Credo che da fuori si faccia fatica a capire cosa abbiamo vissuto. Viviamo nella società delle performance e per tutti noi dobbiamo solo funzionare. Dovresti andare avanti e basta, come se non fosse successo niente. Tre giorni dopo eravamo in campo contro l’Empoli. Bastava giocare e nessuno si sarebbe più ricordato di niente. A volte manca l’equilibrio. Ci sono argomenti più importanti del calcio e Edo è uno di questi argomenti”.

‘Ora Edo è con noi e per fortuna viaggia col gruppo. Vuole giocare presto, ma…’

"Abbiamo provato tanta paura, ti rendi conto che può succedere a tutti, anche a te. Sono rimasto scioccato. Voglio dire, ha 22 anni. Ogni giorno facciamo test per la forza e la resistenza. E lui è andato giù e nessuno sa perché, nemmeno oggi. Ed è per questo che sono momenti in cui ti poni la domanda: “Ehi, se è successo a un giocatore di 22 anni super in forma, può succedere a chiunque”. E io sono il tipo di persona che affronta questi argomenti e che ci pensa. E questi sono i momenti in cui ti metti in discussione. Ora Edoardo sta con noi e viaggia con il gruppo. È una fortuna. Lui vuole rigiocare presto, me lo ha detto diverse volte. Questa voglia credo lo aiuti enormemente. Con il pacemaker non potrà più giocare in Serie A, ma magari all’estero".

