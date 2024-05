In merito alla situazione riguardante lo stadio Artemio Franchi, è intervenuto anche Paolo Bambagioni, candidato della Lista Civica Eike Schmidt. Ecco le sue parole, riportate da Nove.firenze.it: “Un tempo una giunta di sinistra avrebbe fatto del restyling urbano un fiore all'occhiello della sua azione amministrativa. Lo stadio, invece, è soltanto un'occasione persa. Non si è fatto sistema tra pubblica amministrazione, cittadini che vogliono vivere serenamente e Fiorentina, la quale vuole legittimamente che i suoi investimenti rendano”.

“Schmidt può recuperare con Commisso”

E aggiunge: “Gestione sempre più difficoltosa, che ha impattato anche sulle singole partite ma soprattutto sul futuro della Fiorentina e del Franchi. Sono convinto che Commisso abbia una visione innovativa, una vera risorsa per Firenze e per il club. Un sindaco-manager come Schmidt può lavorare per recuperare un rapporto con lui, ora comprensibilmente logorato visti gli inutili tira e molla. Per non parlare del Pnrr”.

“Cinque anni di panchina fanno bene al Pd”

E conclude: “Costruiremo l'opzione migliore ragionando tutti allo stesso tavolo. Nardella ha fatto errori imperdonabili, la gestione del Franchi è lo specchio dell'incapacità di governo che ha prodotto scelte sbagliate da oltre 20 anni. Cinque anni di panchina faranno bene all'attuale amministrazione”.