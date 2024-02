Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato durante il suo sopralluogo al Franchi ai media presenti, tra cui anche Fiorentinanews.com. Di seguito le sue parole su vari fronti.

‘Franchi in pole per Euro 2032, siamo avanti rispetto agli altri impianti’

“Siamo molto contenti che le cose stiano andando come sperato. La prima parte della demolizione prenderà tutto il mese di marzo e sono la prima fase dei lavori che poi interesseranno la Ferrovia e poi dalla prossima stagione anche la Fiesole. Siamo entrati all'interno del progetto di restyling. Soddisfatti dell'incontro fatto ieri in FIGC, con Gravina che ci ha fatto capire che Firenze è in pole per la candidatura per Euro 2032, perché oltre tre stadi già assicurati, il Franchi è molto avanti rispetto agli altri impianti”.

‘Abbiamo evitato subappalti, il cantiere rispetta tutti i criteri di sicurezza’

“Siamo soddisfatti per aver trovato la soluzione per far giocare per la prossima stagione la Fiorentina in contemporanea ai lavori, riteniamo che il progetto finale sia molto bello. Avremo uno stadio all'avanguardia come chiesto da Commisso. Vogliamo dare ai tifosi, alla società, alla città uno stadio all'altezza delle ambizioni. Questi lavori sono molto importanti anche per l'immagine della città. La ferita del cantieri di Via Mariti è grande, in questo caso abbiamo evitato subappalti, fatto contratti da edili, con il rispetto di tutti i criteri di sicurezza evitando il costo al ribasso come criteri per il bando. Sono contento perché abbiamo fatto tutto questo ben prima della tragedia”.

"Questo stadio è fatto per azzerare l'impatto ambientale grazie ai pannelli solari e il riuso delle acque piovane. Confermati i 40mila posti, ci saranno ristoranti, spazi commerciali, il museo del calcio. Un progetto che si ispira al modello Real Madrid, per uno stadio che sarà polivalente".