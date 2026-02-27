La Fiorentina conosce anche gli orari della doppia sfida in Conference: ecco tutti i dettagli delle gare contro il Rakow
Sono stati da poco pubblicati i turni di Serie A che riguardano la Fiorentina dalla 28esima alla 30esima di campionato. In mezzo a queste tre gare, i viola giocheranno anche gli ottavi di finale di Conference contro il Rakow.
Svelati anche gli orari in Conference
Come nel caso dei playoff, una gara sarà alle 21:00 (l'andata) e una alle 18:45 (il ritorno). Ma stavolta invertendo i campi: al Franchi, dunque, andrà in scena la sfida delle 21, mentre in Polonia cambierà l'orario.
Tutti i dettagli su Fiorentina-Rakow
ANDATA OTTAVI DI FINALE, FIORENTINA-RAKOW: Giovedì 12/03, ore 21:00
RITORNO OTTAVI DI FINALE. RAKOW-FIORENTINA: Giovedì 19/03, ore 18:45
