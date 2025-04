I convocati di Palladino per Milan-Fiorentina: prudenza con Gosens, ancora indisponibile. Nessun'altra sorpresa

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati per Milan-Fiorentina, gara valida per il campionato di Serie A in programma domani a San Siro. Non ce la fa Robin Gosens, out contro l'Atalanta e anche contro i rossoneri a causa di quella botta rimediata durante la rifinitura di sabato scorso. Palladino sceglie la prudenza con lui e non lo porta a Milano. Nessun'altra sorpresa, tutti presenti. Colpani ancora out.

Di seguito, la lista completa: ADLI Yacine, BELTRÁN Lucas, CATALDI Danilo, COMUZZO Pietro, CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, DE GEA QUINTANA David (P), FAGIOLI Nicolò, FOLORUNSHO IJEMUAN Michael, GUDMUNDSSON Albert, KEAN Bioty Moise, MANDRAGORA Rolando, MARÍ VILLAR Pablo, MARTINELLI Tommaso (P), MORENO Matías Agustín, NDOUR Cher, PARISI Fabiano, PONGRAČIĆ Marin, RANIERI Luca, RICHARDSON Michael Amir Junior, TERRACCIANO Pietro (P), ZANIOLO Nicolò.