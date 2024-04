Palladino: "Il Monza sta facendo un percorso meraviglioso, ma possiamo ancora alzare l'asticella. Napoli? Vogliamo provarci"

Raffele Palladino, attuale tecnico del Monza, ha parlato prima di Monza-Napoli a DAZN del momento dei suoi, in una sorprendente posizione di classifica. L'allenatore che piace sia al Napoli che alla Fiorentina, ha commentato così la gara di oggi pomeriggio:

“La nostra classifica è bellissima”

“Stiamo facendo un percorso meraviglioso, di miglioramento importante rispetto alla scorsa stagione e infatti ci troviamo in una posizione di classifica bellissima. Siamo in un gran momento ma siamo pure consapevoli che possiamo alzare l'asticella. Per questo motivo, oggi vogliamo provare a giocarcela contro il Napoli”.

Un Palladino determinato (e concentrato sul presente)