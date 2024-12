Una rotazione molto soft per la Fiorentina: Diversi titolarissimi in campo. La certezza Martinelli

Giovedì sera la Fiorentina ritorna in campo per la Conference League, dove affronterà il Vitoria Guimaraes.

In questo incontro c'è in palio il secondo posto nella classifica del girone unico di prima fase che significa la certezza di non affrontare la prima, ovvero il Chelsea, se non nella finale del torneo (ammesso e non concesso che queste squadre riescano ad andare avanti nel torneo).

Ebbene per la partita in Portogallo, scrive stamani La Nazione è probabile che vi sia una rotazione molto soft per i viola, con diversi titolarissimi in campo.

Chi ha la certezza di giocare è il giovane portiere Tommaso Martinelli, promosso a titolare in questa competizione da Raffaele Palladino e che ha fatto bene nella partita contro il Lask, almeno fino a quando è stato impegnato.