Mentre la Fiorentina sta portando avanti il proprio mercato, Mediacom Communications, l'azienda creata e portata avanti da Rocco Commisso fino alla sua morte, ereditata adesso dal figlio Joseph, ha annunciato oggi la nomina di Jon Heleno a Vicepresidente Senior e Controller Aziendale.

Heleno succede a Julien Dancona, recentemente andato in pensione dopo 25 anni di servizio presso l'azienda. In questo ruolo, Heleno sarà il responsabile senior della contabilità di Mediacom, supervisionando le operazioni contabili, la rendicontazione finanziaria, la contabilità tecnica, la supervisione fiscale, la revisione contabile esterna e i controlli interni.

"Jon porta con sé il rigore, la competenza e la mentalità operativa che cerchiamo in un leader contabile di alto livello", ha dichiarato Jack Griffin, Vicepresidente senior, Direttore finanziario e Tesoriere di Mediacom. “Il suo background versatile si adatterà perfettamente alla complessità del nostro settore e sono certo che sarà un partner eccezionale per me e per il team dirigenziale di Mediacom. Desidero ringraziare Julien per i 25 anni di servizio esemplare all'azienda e augurargli tutto il meglio per una meritata pensione”.

Mediacom Communications Corporation è il quinto operatore via cavo più grande degli Stati Uniti e il principale fornitore di banda larga gigabit per i mercati più piccoli, principalmente nel Midwest e nel Sud-Est.