La probabile formazione della Juventus: Allegri pronto all'esclusione eccellente in attacco. Ma per un ex in panchina, ce n'è uno titolare

Allegri pronto alle scelte definitive in vista di Fiorentina-Juventus che andrà in scena stasera al Franchi. In porta il fidato Szczesny, difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Rugani, orfana di capitano Danilo. A centrocampo c'è Rabiot con Locatelli e Miretti, mentre sugli esterni agiranno Mckennie e uno tra Kostic e Cambiaso. In attacco pronta la grande esclusione dal 1': Chiesa affiancato da Kean è la coppia favorita, con Vlahovic in panchina dall'inizio.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Kean, Chiesa