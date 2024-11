Gudmundsson a Reggio Emilia a seguire l'Islanda. Scambio di maglia con l'ItalBasket - VIDEO

Albert Gudmundsson è sulla via del ritorno dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese. L'attaccante della Fiorentina è tornato ad allenarsi con i compagni e questa sera è andato anche a Reggio Emilia per assistere ad una partita importante di pallacanestro.

Gudmundsson con Tessitori

Italia e Islanda si sfidano in un match di qualificazione al prossimo Europeo di Basket. Gli Azzurri in realtà sono già qualificati e prima dell'incontro Gudmundsson ha incontrato un cestista di casa (Amedeo Tessitori, giocatore toscano già presente al Mondiale del 2019) scambiando la sua maglietta della Fiorentina. A seguire il video con lo scambio di maglie ripreso dal profilo dell'ItalBasket: